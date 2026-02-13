Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на 14 и 15 февраля

В Москву пришло резкое потепление. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 14 февраля характер погоды в Москве и окрестностях изменится мало, она по-прежнему будет формироваться теплым сектором североатлантического циклона.

Ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные, утренние и вечерние часы местами возможна гололедица. Однако уже 15 февраля погода вновь резко изменится, температура будет перемещаться в зону отрицательных значений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.