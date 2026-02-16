HR-эксперты напомнили россиянам о праве не отвечать на сообщения после работы

Быть "всегда онлайн" – не обязанность, а добровольный выбор сотрудника. Об этом россиянам напомнили HR-эксперты. Трудовое законодательство защищает право на отдых и четко определяет границы рабочего времени.

Требование отвечать вне этих рамок без оформления сверхурочной работы считается нарушением. Работник вправе не отвечать на сообщения после смены или в выходные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.