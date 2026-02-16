Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 07:45

Общество

HR-эксперты напомнили россиянам о праве не отвечать на сообщения после работы

HR-эксперты напомнили россиянам о праве не отвечать на сообщения после работы

Врачи дали рекомендации по употреблению блинов в Масленицу

Москвичи могут прислать видео для участия в утреннем эфире

Более 600 тыс россиян признали банкротами в 2025 году

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 12 градусов 16 февраля

17 подушек известных брендов не прошли проверку Роскачества

Требования к рекламе энергетиков ужесточатся в России с 1 марта

Штрафы за сбор грибов из Красной книги хотят ввести в Подмосковье

Стиральная машина может ударить током при отсутствии заземления

Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

Быть "всегда онлайн" – не обязанность, а добровольный выбор сотрудника. Об этом россиянам напомнили HR-эксперты. Трудовое законодательство защищает право на отдых и четко определяет границы рабочего времени.

Требование отвечать вне этих рамок без оформления сверхурочной работы считается нарушением. Работник вправе не отвечать на сообщения после смены или в выходные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика