Новости регионов: в Мурманской области сотни туристов оказались заблокированы из-за бурана

В Мурманской области около 200 туристов оказались заблокированы из-за бурана. Колонна машин должна была выехать накануне, но застряла на перевале в Териберке из-за заснеженной дороги. В результате автомобили вернулись обратно. Им помогают местные жители. В частности, на одной из АЗС организован пункт временного размещения.

350 пассажиров, в том числе 12 детей, не могут вылететь из Владивостока в Москву. Отправку судна задержали уже на 10 часов. Причиной стал снегопад. Борт, который принадлежит "Аэрофлоту", должен направиться в столицу в 19:00 по местному времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

