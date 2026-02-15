Форма поиска по сайту

15 февраля, 13:15

Транспорт

Новости регионов: в Мурманской области сотни туристов оказались заблокированы из-за бурана

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776 на востоке столицы

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В Москве водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

48 вагонов "Москва-2026" курсируют на Замоскворецкой линии московского метро

В Мурманской области около 200 туристов оказались заблокированы из-за бурана. Колонна машин должна была выехать накануне, но застряла на перевале в Териберке из-за заснеженной дороги. В результате автомобили вернулись обратно. Им помогают местные жители. В частности, на одной из АЗС организован пункт временного размещения.

350 пассажиров, в том числе 12 детей, не могут вылететь из Владивостока в Москву. Отправку судна задержали уже на 10 часов. Причиной стал снегопад. Борт, который принадлежит "Аэрофлоту", должен направиться в столицу в 19:00 по местному времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

