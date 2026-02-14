48 вагонов "Москва-2026" курсируют на Замоскворецкой линии московского метро

На смену устаревшим составам на Замоскворецкую линию метро выводят новые технологичные поезда "Москва-2026". Уже сейчас на ветке курсируют 48 новых вагонов.

По сравнению с "Номерными" составами новые поезда имеют увеличенную вместимость (+10%). Темпы обновления поездов в метро вывели Москву на лидирующую позицию по этому показателю среди мегаполисов Европы и Америки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

