14 февраля, 23:15Транспорт
48 вагонов "Москва-2026" курсируют на Замоскворецкой линии московского метро
На смену устаревшим составам на Замоскворецкую линию метро выводят новые технологичные поезда "Москва-2026". Уже сейчас на ветке курсируют 48 новых вагонов.
По сравнению с "Номерными" составами новые поезда имеют увеличенную вместимость (+10%). Темпы обновления поездов в метро вывели Москву на лидирующую позицию по этому показателю среди мегаполисов Европы и Америки.
