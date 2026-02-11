11 февраля, 13:45Транспорт
ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя
В подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД. Приостановка связана с техническим сбоем в работе сервисов. О возобновлении регистрационных действий и предоставления услуг будет сообщено дополнительно.
