ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя

В подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД. Приостановка связана с техническим сбоем в работе сервисов. О возобновлении регистрационных действий и предоставления услуг будет сообщено дополнительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.