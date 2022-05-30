Netflix подтвердил отключение сервиса в России

Стриминговый сервис Netflix официально ушел с российского рынка. Отключение онлайн-кинотеатра для россиян подтвердил представитель стриминга.

Пресс-секретарь компании пояснил, что сервис ждал, когда закончится действие всех ранее оформленных в стране предоплаченных подписок. И это решение стало последним шагом в процессе ухода с рынка РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.