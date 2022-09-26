Сайт Сбербанка больше не будет открываться в некоторых зарубежных интернет-браузерах, если на устройстве пользователя не установлен отечественный сертификат шифрования.

Дело в том, что Сбер перешел на отечественные сертификаты безопасности Минцфиры, а западные программы их не поддерживают. Как теперь быть пользователям? Можно ли надеяться на сохранность личных данных?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.