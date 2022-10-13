Россиянам рассказали, как работает приложение "СБОЛ"

Приложение "Сбербанк" снова вернулось в App Store. Приложение для онлайн-операций называется "СБОЛ". Пользователям рекомендовали скачать его как можно скорее, пока санкции не добрались и его снова не удалили.

Проблемы могут возникнуть с популярными интернет-браузерами Safari, Edge и Chrome. Дело в том, что разработчики браузеров планируют закрыть доступ к сайтам, которые работают с российскими сертификатами безопасности.

Существуют ли обходные пути из-за сетевых санкций? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.