Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Общество

ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

Совфед предложил предоставлять льготные автокредиты участникам спецоперации

В Минцифры предложили ввести персональную ответственность за утечку личных данных

В регионах РФ предложили закупить обмундирование военным вместо новогодних гирлянд

Желтый уровень опасности ввели в столичном регионе из-за тумана

Спрятанные книги на русском языке обнаружили в школьной библиотеке в Херсоне

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных россиян в Приморском крае

Действие полисов ОМС прекратится у россиян, подпавших под частичную мобилизацию

"Утро": 12 градусов тепла ожидается в столице 6 октября

Эксперты рассказали о работе городских тиров в Москве

ВОЗ призвала готовиться к новой волне коронавируса. В ближайшее время в мире ожидается сезонный подъем заболеваемости. При этом гендиректор международной организации подчеркнул, что рост смертности от COVID-19 маловероятен, так как есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни.

Поэтому, если подошло время ревакцинации, врачи советуют не затягивать. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика