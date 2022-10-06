ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

ВОЗ призвала готовиться к новой волне коронавируса. В ближайшее время в мире ожидается сезонный подъем заболеваемости. При этом гендиректор международной организации подчеркнул, что рост смертности от COVID-19 маловероятен, так как есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни.

Поэтому, если подошло время ревакцинации, врачи советуют не затягивать. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.