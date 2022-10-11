Минцифры опровергли информацию об утечке данных с портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей с портала госуслуг, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что в открытый доступ были выложены пять тысяч записей из базы портала госуслуг.

"Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях госуслуг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что логины и пароли пользователей портала не были скомпрометированы, информация надежно защищена.

Ранее сообщалось, что данные не менее одного миллиона пользователей социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская организация) могли быть украдены. Данные пользователей, использующиеся при входе (логин и пароль), могли утечь, если они загружали на смартфоны одно из вредоносных приложений.

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