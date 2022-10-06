Google представила новые смартфоны Pixel и свои первые умные часы

Фото: youtube.com/Made by Google

Компания Google презентовала два новых флагманских смартфона – Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Трансляция мероприятия Made by Google велась на официальном YouTube-канале IT-гиганта.

По заявлению производителя, время работы у обоих устройств может доходить до 70 часов при использовании максимального энергосбережения, у прошлого поколения этот показатель был в 1,5 раза меньше. Также в смартфонах установлен новый чип Tensor G2. Стоимость младшей модели начинается с 599 долларов, старшей – 899.

Также компания представила умные часы Pixel Watch. Они работают на операционной системе Android. В них будут использованы наработки компании Fitbit, специализирующейся на спортивных носимых устройствах.

Ожидается, что новые смартфоны и часы от Google поступят в продажу 13 октября.

Ранее, 7 сентября, презентацию новых устройств провела Apple. Компания представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.



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