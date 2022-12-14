Прокуратура Москвы потребовала взыскать 50 млн рублей с экс-полковника Захарченко

Прокуратура Москвы потребовала через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы. Отмечается, что на незаконные доходы Дмитрий Захарченко и его близкие приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в столице, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.