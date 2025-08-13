Новости регионов: суд взыскал 49,5 млрд руб с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"

Суд обязал владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение на Кубани, выплатить 49,5 миллиарда рублей. Иск Росприроднадзора был удовлетворен полностью, также назначена госпошлина в размере 10 миллионов рублей. По версии истцов, фрахтователь судна нарушил правила выхода в море, а шторм не являлся непреодолимой силой.

Беспилотный грузовик Navio впервые совершил рейс из Санкт-Петербурга в Казань. Дорога заняла сутки вместо привычных 58 часов. Тягач двигался в автономном режиме по скоростным трассам, инженеры находились в кабине. Система компьютерного зрения распознает препятствия, автомобили и дорожную разметку.

