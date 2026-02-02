Владелец сауны в Кемеровской области частично признал свою вину

Владелец сауны в Кемеровской области, где в результате пожара погибли 5 подростков и 1 девушка пострадала, частично признал свою вину. Заседание суда по этому делу проходит 2 февраля. Также в рамках расследования задержана администратор заведения.

Трагедия произошла 31 января в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске. Предварительное следствие установило, что заведение работало с нарушениями требований противопожарной безопасности.

