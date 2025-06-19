"Московский патруль": суд арестовал мужчину, задушившего девушку в Подмосковье

Люберецкий суд Подмосковья арестовал на два месяца Романа Миляева, который задушил свою девушку. О произошедшем мужчина рассказал своей матери, вместе с которой вывез тело погибшей в Тульскую область и закопал в поле.

Известно, что обвиняемый постоянно ревновал возлюбленную: к клиентам пункта выдачи заказов, где работала девушка, а также к поклонникам из соцсетей. По этой причине у пары возникали постоянно конфликты. Внезапно девушка решила расстаться с молодым человеком и начать встречаться с другим мужчиной из Санкт-Петербурга.

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