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19 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, задушившего девушку в Подмосковье

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, задушившего девушку в Подмосковье

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Люберецкий суд Подмосковья арестовал на два месяца Романа Миляева, который задушил свою девушку. О произошедшем мужчина рассказал своей матери, вместе с которой вывез тело погибшей в Тульскую область и закопал в поле.

Известно, что обвиняемый постоянно ревновал возлюбленную: к клиентам пункта выдачи заказов, где работала девушка, а также к поклонникам из соцсетей. По этой причине у пары возникали постоянно конфликты. Внезапно девушка решила расстаться с молодым человеком и начать встречаться с другим мужчиной из Санкт-Петербурга.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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