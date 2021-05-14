Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной РФ на следующий сезон

Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2021/22. Решение принимала профильная федерация.

Олимпийская чемпионка Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор пробует себя в различных шоу в роли телеведущей. Ее соперница Евгения Медведева выступала на контрольных прокатах сборной в прошлом сезоне, но потом отказалась от участия в соревнования из-за травмы спины и коронавируса.

В Федерации фигурного катания сообщили, что в новом сезоне нашу страну среди женщин будут представлять Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова и еще несколько спортсменок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.