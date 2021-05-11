Международный салон "Комплексная безопасность – 2021" пройдет в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Международный салон "Комплексная безопасность – 2021" пройдет с 12 по 16 мая в городе Кубинке в Подмосковье. Отмечается, что организаторами мероприятия, которое проводится с 2008 года, выступают МЧС РФ и МВД России. Впервые его главной площадкой станет Конгрессно-выставочный центр "Патриот".

Участников ожидают более 60 мероприятий, которые состоятся в рамках научно-деловой программы. Они соберут производителей оборудования и создателей технологий в области безопасности, представителей учебных и научных учреждений.

Кроме того, в числе основных тем обсуждения – вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также широкий спектр задач в сфере пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что с 21 по 30 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово" в Подмосковье пройдет XXI международный театральный фестиваль "Мелиховская весна", в рамках мероприятия покажут свыше 20 спектаклей.