Более 20 спектаклей покажут на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Куров
С 21 по 30 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово" в Подмосковье пройдет XXI международный театральный фестиваль "Мелиховская весна", в рамках мероприятия покажут свыше 20 спектаклей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Ежегодно на этот крупный театральный форум собираются российские и зарубежные театры, чтобы показать все разнообразие сценических трактовок произведений Чехова. В этом году в фестивальной афише представлены свыше 20 спектаклей театральных коллективов из пяти стран.
Особенностью фестиваля является разнообразие спектаклей, а также широкомасштабные инсценировки, авангардные версии. Отмечается, что ежегодно фестиваль посещают несколько тысяч зрителей.
Так, в 2021 году приедут театры из Испании, Израиля, Польши, Украины, а также из российских городов, таких как Москва, Липецк, Вологда, Тюмень, Нижневартовск, и других/разных округов.
Ранее сообщалось, что Московский музей современного искусства и театр "Современник" представили совместный проект, посвященный 65-летию театра.
В масштабной выставке в MMOMA встречаются прошлое и настоящее, театральная история и современное искусство. Единая документально-художественная инсталляция приглашает зрителей к размышлениям, дает возможность задуматься о сути современности.
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