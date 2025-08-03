Московские экстремальные игры собрали звезд мирового фристайла

Запредельные трюки, риск и адреналин: 3 августа в столице впервые прошли Московские экстремальные игры. Специально под нужды экстремалов переоборудовали поле стадиона "РЖД Арена".

Зрители увидели соревнования и показательные выступления в самых разных дисциплинах. Среди них – ВМХ, самокаты, ролики, паркур, мотофристайл и даже фристайл на снегоходах. Также в рамках фестиваля прошли чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.

В Москву съехались участники и победители Олимпийских игр в Париже, многократные призеры Всемирных экстремальных игр, звезды мировых экстрим-шоу и серий по мотофристайлу. Спортсмены представляли почти два десятка стран, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию и США.