03 августа, 22:50

События

Московские экстремальные игры собрали звезд мирового фристайла

Запредельные трюки, риск и адреналин: 3 августа в столице впервые прошли Московские экстремальные игры. Специально под нужды экстремалов переоборудовали поле стадиона "РЖД Арена".

Зрители увидели соревнования и показательные выступления в самых разных дисциплинах. Среди них – ВМХ, самокаты, ролики, паркур, мотофристайл и даже фристайл на снегоходах. Также в рамках фестиваля прошли чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.

В Москву съехались участники и победители Олимпийских игр в Париже, многократные призеры Всемирных экстремальных игр, звезды мировых экстрим-шоу и серий по мотофристайлу. Спортсмены представляли почти два десятка стран, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию и США.

