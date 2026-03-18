Траурное шествие в связи со смертью патриарха Илии II проходит в Тбилиси. В нем принимают участие тысячи людей, включая представителей грузинского духовенства и властей.

Движение в центре города парализовано. Гроб с телом патриарха уже доставили в Кафедральный собор Святой Троицы. Любой желающий в ближайшие дни сможет прийти в церковь и попрощаться. В храме тело патриарха пробудет до 22 марта, потом его похоронят в Сионском соборе Тбилиси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.