Известную скульптуру Аленка перевезли в Воронеж

Прославившаяся своей страшной красотой скульптура Аленка будет радовать посетителей сити-парка "Град" в Воронеже. Памятник там уже установили.

Инициаторы переноса считают, что Аленка добавит эмоций гостям рок-фестиваля "Чернозем". Он пройдет с 19 по 21 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.