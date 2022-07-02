Новую версию памятника Аленке установили под Воронежем

Новую версию памятника Аленке – основательнице села Новая Аленовка – установили под Воронежем. Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра появилась на том же месте, где стояла ее печально прославившаяся предшественница.

Предыдущий памятник стал мемом, из-за чего спустя три дня его демонтировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

