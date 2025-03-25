Новости регионов: в Махачкале взорвался газ в жилом доме

В Махачкале в многоэтажном доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Спасатели МЧС обследовали более 300 квартир и эвакуировали 15 поврежденных машин. Дом, в котором произошел взрыв, был признан незаконно возведенным, с превышением этажности.

На Камчатке продолжаются работы по ликвидации последствий мощного циклона. Сугробы высотой с человека затрудняют движение в Петропавловске-Камчатском, но уже запущено движение общественного транспорта. В аэропорту работают по графику, однако возможны переносы рейсов малой авиации.

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