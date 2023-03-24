Поезд сошел с рельсов в американском Бостоне

Крупная авария с поездом произошла в США. Недалеко от Бостона опрокинулся состав компании Norfolk Southern. Во время стоянки с рельсов сошли пять вагонов, еще пара накренились.

Отмечается, что это уже вторая авария на счету компании-перевозчика. В феврале ЧП на железной дороге стало причиной экологической катастрофы в штате Огайо. Тогда опрокинулись 50 вагонов, почти половина из них перевозила химикаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.