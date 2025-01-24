Новости регионов: в Волгоградской области школьный автобус попал в аварию

В Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В момент аварии в салоне находились 19 детей и сопровождающий педагог. По предварительным данным, водитель выехал со второстепенной дороги на трассу и столкнулся с внедорожником, после чего автобус перевернулся. Один ребенок скончался по дороге в больницу, остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

В Свердловской области раскрыли убийство, совершенное более 30 лет назад. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

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