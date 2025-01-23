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23 января, 19:15

Происшествия

Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе

Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе

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Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе. Новых разливов не зафиксировано. Об этом 23 января доложили Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Сейчас комиссия изучает предложения ученых о том, как убрать мазут со дна Черного моря и поднять части судна, затонувшего в Керченском проливе. На втором танкере, который сел на мель возле берега, мазут уже почти откачали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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