Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе. Новых разливов не зафиксировано. Об этом 23 января доложили Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Сейчас комиссия изучает предложения ученых о том, как убрать мазут со дна Черного моря и поднять части судна, затонувшего в Керченском проливе. На втором танкере, который сел на мель возле берега, мазут уже почти откачали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.