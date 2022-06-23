Три тысячи гектара леса пострадали из-за пожаров в Турции

В Турции из-за пожаров пострадали три тысячи гектара леса. На борьбу со стихией привлекли две тысячи человек.

Угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее жителей нескольких десятков домов эвакуировали.

Власти страны взяли под контроль природный пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

