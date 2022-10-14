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В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

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Российской певице Клаве Коке может грозить уголовное дело за выступление в мини-юбке на фоне храма. Речь идет о концерте, который состоялся во Владивостоке в День знаний.

В Следственный комитет обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Там просят выяснить, не попадает ли это под статью об оскорблении чувств верующих. Проверка данного инцидента уже идет, а первыми на певицу пожаловались сами жители Приморского края.

Мэрия Владивостока уже признала свои организационные ошибки. Сама исполнительница ни с какими обвинениями не согласна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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