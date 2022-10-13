Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Казахстана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Девять человек пострадали после падения пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана, передает РИА Новости.

"Водитель автобуса допустил опрокидывание транспорта в левый кювет по ходу движения. В автобусе находились 52 пассажира, все они сотрудники одного из охранных агентств, ехали на пересменку", – рассказали в казахстанской полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от поселка Акжар. Пострадавшим потребовалась госпитализация в центральную больницу города Хромтау.

В четверг стало известно о смертельном ДТП с участием автобуса на Литовском бульваре Москвы. В районе дома 22 пассажирское транспортное средство сбило мальчика на самокате. Позже сообщалось, что Мосгортранс предоставит семье ребенка материальную помощь.

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