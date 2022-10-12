Три автомобиля столкнулись на МКАД у развязки с Бесединским шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД у развязки с Бесединским шоссе. Движение в этом районе затруднено, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе развязки с Бесединским шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в публикации.

Москвичей предупредили, что движение в районе аварии затруднено. Оно организовано по четырем полосам из пяти в сторону развязки с Каширским шоссе. Автомобилистов попросили заранее продумать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.



Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного Острова

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