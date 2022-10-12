Машина выехала на тротуар на улице Свободы после столкновения с другим автомобилем

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Две машины столкнулись на улице Свободы, после чего один из автомобилей выехал на тротуар. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На улице Свободы в районе дома 55 столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар", – рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства ДТП, а также информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе Москвы добавили, что движение у места аварии не затруднено.

Вечером 12 октября три автомобиля столкнулись на МКАД у развязки с Бесединским шоссе. В районе места происшествия оказалось затруднено движение, в связи с чем автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

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