Москвичка спасла тонущего ребенка на севере столицы

Москвичка спасла тонущего ребенка на севере города. Девушка гуляла с коляской в сквере "Марс", когда увидела, как в воду упал мальчик.

Чтобы помочь, пришлось не только вытаскивать его из воды, но еще и догонять. С ним порядке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.