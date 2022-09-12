МЧС наградило медалями героев, спасших 6 человек из горящей машины в центре Москвы

16:21
Фото: ГУ МЧС РФ по Москве
Руководство столичного главка МЧС наградило медалями героев, которые спасли 6 человек из горящей машины в центре Москвы.
Медали были вручены Арсланбеку Алиеву и Магомедшапи Гаджиеву. В ведомстве сообщили, что до прибытия спасательных служб главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и мастер спорта международного класса, медалист чемпионатов России Арсланбек Алиев стали оказывать помощь людям, попавшим в ДТП.
За минуту мужчины спасли из горящего автомобиля 6 человек. Водителя машины и человека, сидевших на переднем сиденье, спасти не удалось.
"Ваш поступок заслуживает внимания и уважения. Вы не растерялись, не поддались панике в такой сложной ситуации и с большим риском для своей жизни спасли людей. Именно так поступают настоящие мужчины", – обратился к героям исполняющий обязанности начальника московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко.
Он также высказал мужчинам благодарность за спасение людей от себя и личного состава спасательного гарнизона.
О происшествии, в результате которого автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся на Зубовском бульваре в Москве, стало известно 24 июня. После происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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