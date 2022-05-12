Ледоход повредил опоры автомобильного моста в Амурской области

Лед повредил опоры автомобильного моста на реке Селемдже в Амурской области. Из-за сильного течения ледяные глыбы несутся с огромной скоростью и врезаются в инженерные конструкции.

Мост не рухнул, но опоры сильно повреждены. Местные власти запретили по нему ездить. В районе введен режим ЧС. Рабочие уже приступили к ремонту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.