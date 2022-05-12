Вступило в силу решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева

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Осужденный на 8 лет экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев будет выпущен из ИК-1 в Твери после решения о его условно-досрочном освобождении, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО 27 апреля 2022 года. Ни прокуратура, ни ФСИН не обжаловали данное решение в установленный законом срок. В четверг, 12 мая, оно вступает в силу.

Согласно действующему законодательству, освобожденный по УДО гражданин может свободно передвигаться по территории страны, однако он должен ставить в известность о своем месте жительства или решении о его смене территориальные органы уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

