Один человек погиб и трое ранены при обстреле села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Белгород №1"

Один человек погиб и трое ранены после обстрела села в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что человек скончался в машине скорой помощи. Еще троим раненым оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что Украина обстреляла село Солохи Белгородского района. Сперва губернатор региона сообщил об одном пострадавшем. Также есть разрушения. Оперативные службы работают на месте.

В Белгородской области продлили до 25 мая желтый уровень террористической опасности.

4 мая желтый уровень террористической опасности продлили в семи районах Крыма. В Мининформе республики указали, что на территории полуострова сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется правоохранительными органами и властями.

В апреле желтый уровень террористической угрозы также был введен в Курской, Брянской, Воронежской областях и некоторых районах Краснодарского края. Отмечалось, что местные власти приняли соответствующие решения из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

