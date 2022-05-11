Один человек погиб в результате обстрела села под Белгородом со стороны Украины

Один человек погиб, три ранены после обстрела в Белгородской области со стороны Украины. Село Солохи было обстреляно со стороны Украины вечером 11 мая.

По данным властей Белгородской области, также произошло частичное разрушение одного жилого дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.