Мотоциклиста сбили на Новосходненском шоссе

В Москве на Новосходненском шоссе сбили мотоциклиста. Кадрами поделились телезрители.

Все произошло в 5–10 метрах от пешеходного перехода. На кадрах видно, как пострадавший лежит на дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.