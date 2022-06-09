Движение затруднено на Звенигородском шоссе у пересечения с улицей 1905 года из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение в сторону центра на Звенигородском шоссе перед пересечением с улицей 1905 года осуществляется по трем из четырех полос из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. В настоящее время оперативные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения шести машин на трассе в Подмосковье.

Уточнялось, что на участке, где произошло столкновение, действовали ограничения движения. Сотрудники правоохранительных органов разбирались в причинах и обстоятельствах ДТП.

