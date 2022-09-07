В Москве нашли убитым бизнесмена Михаила Котова

В Москве нашли убитым пятидесятилетнего бизнесмена Михаила Котова. Тело с огнестрельным ранением обнаружили в багажнике Мерседеса. Об этом сообщили СМИ.

Машина была припаркована на набережной Тараса Шевченко. По подозрению в убийстве задержали 46-летнего мужчину. По основной версии следствия – Котова убили из-за его предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело.

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