Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 13:30

Происшествия

Глава оккультной организации Суликова частично признала вину в подмосковном суде

Глава оккультной организации Суликова частично признала вину в подмосковном суде

Полиция задержала открывшего стрельбу на западе Москвы

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

Неизвестный открыл стрельбу в районе Фили-Давыдково

Новости регионов: трамваи столкнулись в Кемерове

Новости мира: взрыв произошел в жилом доме в Чикаго

Новости регионов: количество жертв трамвайной аварии в Кемерове выросло до 67

Новости мира: два поезда столкнулись в центре чешского города Пардубице

Новости регионов: 50 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

"Безопасный город": СК выясняет мотивы открывшего стрельбу на северо-востоке Москвы

В Ивантеевском городском суде Подмосковья проходят слушания по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, возбужденному против Елены Суликовой (известной по псевдониму Алена Полынь). Подозреваемая частично признала свою вину, после чего прямо во время заседания почувствовала себя плохо.

Известно, что во время обыска у нее в квартире обнаружили запрещенную литературу, а также изъяли компьютерную технику и другие предметы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгения МирошкинаЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика