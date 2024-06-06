Глава оккультной организации Суликова частично признала вину в подмосковном суде

В Ивантеевском городском суде Подмосковья проходят слушания по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, возбужденному против Елены Суликовой (известной по псевдониму Алена Полынь). Подозреваемая частично признала свою вину, после чего прямо во время заседания почувствовала себя плохо.

Известно, что во время обыска у нее в квартире обнаружили запрещенную литературу, а также изъяли компьютерную технику и другие предметы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.