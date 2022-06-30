Опубликованы кадры боевого дежурства расчета радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4"

Боевое дежурство расчета новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4" попало на видео. На кадрах видно, как военные РФ сканируют воздушное пространство и создают радиопомехи для украинского беспилотника.

Комплекс "Красуха-С4" может обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе и на предельно малой высоте. Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. При этом ни скорость, ни высота на работу "Красухи" не влияют. Радиус действия одного такого комплекса превышает 300 километров.

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