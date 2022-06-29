Российские ПВО сбили два самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников ВСУ – МО

Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников ВСУ. Также были перехвачены семь ракет "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, российская армия нанесла удары по четырем пунктам управления ВСУ и базе подготовки иностранных наемников. Помимо этого, в течение суток разгромлены база ремонта техники противника и восемь складов боеприпасов и вооружения.

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