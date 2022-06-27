Страны G7 планируют установить предельные цены на нефть из России

В замке Эльмау на юге Германии в эти дни проходит саммит G7. Западные лидеры хотят показать единодушие в поддержке Украины и принять новый пакет антироссийских санкций. Планируется ввести потолок мировых цен на нефть и запретить импортировать российское золото. Однако договориться будет не так просто, так как поддержать санкционные инициативы готовы далеко не все страны.

Саммит G7 вызвал массовые протесты активистов. Накануне открытия в центр Мюнхена вышли 3,5 тысячи демонстрантов. Они выступают за социальную справедливость и борьбу с голодом в мире, а также требуют отказа от ископаемой энергетики.

На месте развернулись более 15 демонстраций. Критики видят в саммитах лишь дорогостоящую инсценировку. Так, нынешняя встреча казне Германии обошлась в 185 миллионов евро. В эту сумму входят расходы на размещение глав государств и правительств G7 в замке Эльмау, который в обычные дни является фешенебельным отелем. Охраняют все это 18 тысяч полицейских.



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