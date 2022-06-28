Депутат назвал провокацией угрозы экс-главы МВД Латвии "забрать" Калининград

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал провокацией угрозы экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса "забрать" Калининград, сообщает RT.

По его словам, таким способом западные политики стараются не выпасть из информационного поля. Водолацкий считает, что так иностранные чиновники пытаются внести свою лепту на фоне русофобской политики западных руководителей.

"То, что высказал бывший министр внутренних дел Латвии, – это безумно. Все понимают, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы кто-то посягал на наши границы, на наши территории", – заявил парламентарий.

По его мнению, это заявление также является попыткой властей отвлечь собственных граждан от проблем, которые назревают внутри государства.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита грузов в Калининградскую область из России является намерением забрать регион.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что попытки стран – членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой. Он пояснил, что любая попытка отторгнуть от РФ Калининград закончится военным столкновением с РФ.

Литва сообщила Калининграду о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России с 18 июня. Позднее был опубликован список запрещенных к перевозу транзитом через Литву товаров. В него вошли 23 раздела.

