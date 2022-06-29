Страны G7 предложили установить предельную цену на нефть и запретить импорт золота РФ

Страны G7 предложили установить предельную цену на российскую нефть. Москва сама решает, кому и по каким ценам продавать ресурс. Например, для Китая и Индии есть скидка около 30%.

Кроме того, лидеры G7 считают, что серьезный урон экономике России может нанести запрет на экспорт золота. Россия занимает третье место в рейтинге производства драгоценного металла, после Китая и Австралии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

