Канцлер Германии засмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины. Этот вопрос задали журналисты на итоговой пресс-конференции после саммита G7.

Также журналисты спросили Олафа Шольца, раскроет ли он подробности гарантий безопасности, которые Запад обещает Украине после окончания спецоперации РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.