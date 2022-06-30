Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО

Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в Альянс на саммите НАТО в Мадриде. После выполнения всех процедур число стран Северо-атлантического альянса вырастет до 32, а общая граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.

На саммите также приняли новую стратегию блока, в которой отражено, что Россия является прямой угрозой безопасности Альянса. Произошедшее прокомментировал политолог Павел Данилин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

