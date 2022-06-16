Володин прокомментировал информацию о переименовании улицы Гагарина в Киеве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Следующим шагом после переименования улицы Юрия Гагарина в честь американского астронавта Нила Армстронга должно стать изменение названия Киева на Нуланд, в честь замгоссекретаря США. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на Украине начали переписывать историю после государственного переворота в 2014 году.

"В школах и вузах начали объяснять, что Великой Отечественной войны для Украины не было – была Вторая мировая. Заменили 9 мая на 8 мая: чтобы было как на Западе", – отметил Володин.

Он подчеркнул, что неонацистский режим Украины уничтожил историю своего народа и превратил страну в колонию США.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала предложение посла Израиля в Киеве о переименовании ряда улиц в украинской столице. Дипломат Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

