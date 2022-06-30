В МО РФ сообщили об уничтожении военной учебной базы возле Николаева

Российская артиллерия нанесла удар по лагерю у поселка Питомник в Харьковской области. Высокоточным оружием уничтожены пункты управления батальонов территориальной обороны и военная учебная база у города Николаев.

Поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Авдеевки. В Лисичанск вошли первые спецподразделения российских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

